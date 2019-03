Lincoln, addio al celibato speciale: a 30 anni fa la mascotte del club

Chi da bambino non ha mai sognato di essere la mascotte della propria squadra del cuore. Essere a pochi centimetri dai campioni della propria squadra del cuore e scendere al loro fianco in campo a pochi minuti della partita. Ieri sera una delle mascotte del Lincoln City è stato il 30enne Alex Newbold. Un po’ grandicello, vero, ma il suo desiderio è stato realizzato dai suoi amici nella serata di addio al celibato. Al’ex, che a breve convolerà a nozze, non lo sapeva, e gliel’hanno svelato gli amici poco prima della partita. E così, mentre pensava di essere allo stadio per vedere la partita, i suoi amici lo hanno portato direttamente nello spogliatoio, lo hanno fatto cambiare indossando la divisa del club insieme agli bambini…