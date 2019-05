Inghilterra, Liverpool deriso dall’azienda di trasporto pubblico di Manchester!

La lotta per la Premier fra Manchester City e Liverpool è stata lunga e appassionante, con la vittoria della squadra di Pep Guardiola arrivata per un solo punto di distanza dai Reds. A una settimana di distanza dall’assegnazione del titolo, la Transport for Greater Manchester, l’azienda che nella città di City e United si occupa del trasporto pubblico, ha deriso la squadra di Klopp sui propri cartelloni elettronici sparsi per il territorio per le informazioni di viabilità: “You’ll not be walking alone” è stato scritto, peraltro in rosso. È chiaro che si allude allo storico inno della Kop che viene tradizionalmente dedicato alla squadra di Liverpool. Al di sotto, le informazioni sulla festa che il City ha organizzato per le strade della città lunedì 20 maggio: “Consigliamo ai tifosi di non muoversi in auto e di lasciarla a casa”. La squadra si muoverà sul bus ed effettuerà un percorso ad hoc per permettere ai tifosi di avvicinarsi e gioie insieme per la conquista della seconda Premier League consecutiva.