Liverpool, Firmino attacca Sergio Ramos: “E’ stato un grande idiota”

E’ passata più di una settimana dalla finale di Champions League tra Real Madrid e Liverpool, ma le tensioni nate durante il match disputato a Kiev non si sono ancora placate. Uno degli episodi che ha scatenato le polemiche è stato il fallo di Sergio Ramos su Mohamed Salah, che ha avuto la peggio dopo lo scontro. Dopo l’episodio, in molti hanno accusato il capitano dei Blancos di voler fare volontariamente male all’avversario, infortunato alla spalla. Ma non è tutto, anche negli ultimi giorni, Ramos è finito al centro delle polemiche. Una delle notizie principali di queste ore, è infatti, la possibile commozione cerebrale di Loris Karius che sarebbe stata la causa dei due clamorosi errori del portiere che hanno regalato la vittoria al Real Madrid. Anche questa volta, a commettere fallo (come prima non sanzionato dal direttore di gara) era stato il difensore madridista.

Dopo le continue accuse, il compagno di CR7 aveva commentato con ironia affermando: “Ci manca solo che Firmino ha avuto il raffreddore dopo la partita perché una goccia del mio sudore è arrivata su di lui… Non so se la gente ti guarda in modo diverso perché sei al Real Madrid da così tanto tempo. Vincendo da così tanto tempo”.

Queste parole, però, non sono piaciute al diretto interessato che durante la conferenza stampa dal ritiro in Brasile ha replicato: “Preferisco non commentare sull’argomento. Ha ragione perché alla fine ha vinto lui, ma a sua volta è stato un grande idiota. Ma è così e va bene. La finale? E’ successo, è passata. E’ chiaro che in quei giorni ero molto deluso, non è stata la finale che speravamo. Ora sono molte felice dell’opportunità che abbiamo davanti a noi”.

