Liverpool, Klopp: “Ho quasi pianto quando Salah ha dato a Firmino il pallone per calciare il rigore”

L’allenatore del Liverpool Jurgen Klopp, dopo il successo contro l’Arsenal, nel match della 20.ma giornata di Premier League, ha dichiarato di essersi emozionato del gesto generoso di Mohamed Salah. L’attaccante egiziano ha dato l’ opportunità di tirare un rigore a Robert Firmino rinunciando alla battuta dagli undici metri.”La partita è stata decisamente pazzesca”, riporta la BBC. – Abbiamo giocato molto bene e abbiamo fatto ciò che volevamo. Abbiamo pianificato di mettere sotto pressione l’avversario e non lasciarlo respirare e manovrare in attacco. Ho quasi pianto quando Mohamed Salah ha rinunciato a calciare il penalty concedendo l’opportunità di tirare a Firmino. Sappiamo tutti come a Momo piace segnare, quindi è stato un gesto bellissimo”.