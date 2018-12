Liverpool, Klopp: “Non penso al rinnovo visto che non ho ancora vinto nulla”

L’allenatore del Liverpool Jurgen Klopp ha ammesso di non aver pensato al possibile prolungamento del contratto con il club inglese. L’attuale accordo del tedesco con i reds scadrà a giugno del 2022. “Non voglio correre avanti, non penso al nuovo contratto. Al momento, la squadra sta bene, ma finora non ho vinto nulla. Non voglio pensare al 2022. C’è ancora molto tempo a disposizione. Se il Liverpool non vince qualcosa in questa stagione, in estate la gente dirà che è tempo che me ne vada”, ha detto Klopp Sky Sport.