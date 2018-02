Liverpool, Klopp: “Salah il miglior mancino? Non dimentichiamoci di Messi…”

Durante la conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Liverpool e West Ham, Jurgen Klopp ha speso alcune parole su Mohamed Salah. Le recenti prestazioni della stella dei Reds non sono passate inosservate e in molti lo considerano ormai un top player del calibro di Leo Messi e Cristiano Ronaldo. A questo proposito, il tecnico ha però dichiarato di non voler fare confronti azzardati con il fenomeno blaugrana.

Interrogato sulle abilità di Salah, Klopp ha subito ricordato ai giornalisti la leggenda del Barça: alla domanda se il 25enne egiziano avesse il miglior sinistro del mondo, ha detto: “Speriamo… Lionel Messi è mancino, quindi forse non dovremmo dimenticarci completamente di lui. Non mi interessa quale parte del corpo usi, ma ha un ottimo piede sinistro.”

Il Liverpool è attualmente terzo in Premier League, a due punti dal Manchester United secondo in classifica.