Liverpool, pronto un rinnovo faraonico per Klopp

La dirigenza del Liverpool sa perfettamente che il grande artefice di questa strepitosa stagione dei Reds (finale di Champions League, lotta per il primo posto in Premier League fino all’ultimo) è il suo allenatore Jürgen Klopp. Per questo c’è volontà da parte della società di blindare il tecnico tedesco, rinnovandogli il contratto fino a raggiungere cifre da top livelli internazionali: i colleghi di calciomercato.it parlano di 10 milioni euro annui più bonus per cinque stagioni. A quel punto sarebbe del tutto sfumata la pista che porterebbe il tedesco alla Juventus, che stando alle ultime notizie potrebbe infine tenere Allegri in panchina. Klopp ha intenzione di rimanere in Inghilterra, indipendentemente da quali saranno i risultati delle due competizioni in cui il Liverpool è ancora inserito.