Manchester City fuori dalla Champions? Il club non ci sta: “Accuse del tutto false”

È di ieri la notizia del Nel York Times che abbiamo riportato anche noi che riguarda la possibile esclusione del Manchester City dalla prossima Champions League per aver aggirato le regole del Fair Play Finanziario. Il club ha risposto duramente a tali accuse tramite una nota ufficiale: “Il Manchester City FC sta collaborando in buona fede con le indagini in corso del CFCB IC. Non faremo ulteriori commenti sulla questione mentre è in corso l’inchiesta. Le implicazioni sono che la buona fede del Manchester City nel CFCB IC è malriposta o che il processo di CFCB IC viene travisato da individui intenti a danneggiare la reputazione del Club e i suoi interessi commerciali. O entrambi. I resoconti pubblicati del Manchester City sono completi e costituiscono una questione legale e normativa. L’accusa di irregolarità finanziarie è completamente falsa e una prova esauriente di questo fatto è stata fornita al CFCB IC”.