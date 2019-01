Manchester City, Guardiola in vista del Liverpool: “Tutti pensano che arriverà una sconfitta…”

È la vigilia del big-match di Premier League tra Manchester City e Liverpool, con i Citizens, attualmente terzi in classifica, chiamati alla vittoria se vogliono ridurre il distacco dai Reds, lontani sette lunghezze. E dell’importanza della partita è ben consapevole il tecnico del City Pep Guardiola, che, nel corso della conferenza stampa di presentazione della gara, si è così espresso: “Questa per noi è una grande opportunità di ridurre il distacco. Molte persone mi chiedono cosa succederà se dovessimo perdere… Nessuno si fida di noi, tutti pensano che arriverà una sconfitta, ma noi faremo di tutto per batterli e per cercare di vincere il titolo“.

Il tecnico spagnolo, nelle ultime quattro partite ufficiali giocate contro Jurgen Klopp, ha collezionato un amaro bottino di un pareggio e tre sconfitte, compresa la cocente eliminazione ai quarti di finale nell’edizione della scorsa Champions League. Ma Guardiola non crede che questo possa influenzare l’esito del match: “Quello che è successo in passato non penso possa avere effetti su ciò che accadrà. Sicuramente il Liverpool, insieme allo United, è tra le migliori squadre inglesi della storia”.