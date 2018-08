Manchester City, Guardiola: “Mendy dimentichi i social”. Ma il francese replica… su Twitter

Dopo il 2-0 nel Community Shield contro il Chelsea di Maurizio Sarri, il Manchester City concede il bis anche alla prima in Premier League contro l’Arsenal e decide di dare il proprio “benvenuto” in Inghilterra ad un altro nuovo manager, ovvero Unai Emery.

Insomma, la stagione è cominciata nel migliore dei modi per Pep Guardiola, che può godersi finalmente anche quel Benjamin Mendy che nella scorsa annata è stato frenato dalla rottura del crociato.

Nonostante il grave infortunio, l’ex Monaco è stato convocato da Didier Deschamps per Russia 2018 e si è laureato campione del mondo. Un bella iniezione di fiducia che gli è servita evidentemente anche contro i Gunners: suo l’assist per la rete di Bernardo Silva che ha chiuso i giochi all’Emirates Stadium.

Il tecnico dei Citizens si è detto soddisfatto in conferenza stampa, ma non al 100%: “Mendy è Mendy. A volte vogliamo ucciderlo e ogni tanto pensi: ‘wow, che giocatore abbiamo’. Ci dà energia: Mendy ha molte cose da migliorare e speriamo di convincerlo a dimenticare un po’ i social network in modo tale che migliori alcune cose in campo”.

La battuta dell’ex allenatore di Barcellona e Bayern Monaco non è passata indifferente al terzino classe ’94, che prontamente ha replicato attraverso… Twitter: prima evidenzia le parole del suo mister con tanto di “Oops”, poi addirittura passa alle “promesse”.