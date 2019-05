Manchester City, numeri spaventosi: più trofei dal 2008 che in tutti i 114 anni precedenti!

La stampa internazionale giustamente rende merito alla mirabolante stagione del Manchester City, che non è arrivato in fondo in Champions League ma in Patria ha ottenuto 3 trofei, e nessuno in Inghilterra ci era riuscito prima: Premier League, FA Cup e Carabao Cup (la Coppa di Lega). Nel 2008 il club è stato acquistato dallo sceicco degli Emirati Arabi Mansur bin Zayd Al Nahyan e da quel momento sono stati vinti 10 titoli, praticamente la media di uno all’anno. Un totale che supera tutti quelli conquistati dal City nei 114 anni di storia precedenti all’acquisizione da parte di Mansur. Numeri davvero impressionanti per una squadra che ovviamente può usufruire di un budget notevolissimo, praticamente impareggiabile.

ERA SCEICCO – Tutto è iniziato nel 2011, quando Yaya Touré segnò il gol decisivo per la vittoria in FA Cup del 2011, e si conclude con il successo di sabato per 6-0 contro il Watford nella medesima competizione. Il totale fa 4 Premier League, 4 Coppe di Lega e 2 Coppe d’Inghilterra (FA Cup). Resta il sogno di conquistare anche la Champions League, che sarebbe la ciliegina sulla torta per annate di ottimo livello. Soprattutto se in panchina siede un certo Pep Guardiola (a cui proprio oggi è stato offerto un rinnovo faraonico).

GLI ANNI PRECEDENTI – Il City è nato nel 1880 ma poi è stato rifondano nel 1894. Ecco perché i media inglesi parlano di 114 anni precedenti all’era dello sceicco degli Emirati Arabi. In quel lasso di tempo dai Citizens sono entrati a far parte del palmares del club i seguenti trofei: 2 campionati inglesi, 4 FA Cup, 2 Coppe di Lega. Il totale fa 8, dunque due in meno rispetto all’attuale gestione.