Manchester City, Yaya Touré al veleno: “Guardiola ha problemi con gli africani”

Parole al veleno quelle di Yaya Touré che ha accusato Pep Guardiola di avere problemi con le persone di colore. Durante un’intervista a France Football, il centrocampista ivoriano ha parlato senza filtri del suo attuale allenatore: “Voglio essere colui che distruggerà il mito di Guardiola. Ho cercato di capirlo, ho persino parlato in privato con i nostri preparatori. Ma quando ho realizzato che nonostante mi comportassi meglio di altri giocatori più giovani di me sia in allenamento che nelle gare e comunque non avevo spazio, ho capito che la questione non era legata alle condizioni fisiche. Non so perché, ma ho avuto l’impressione che Guardiola fosse geloso e mi vedesse come un avversario”, ha dichiarato il 35enne, che ha poi concluso: “Josep era crudele con me. Davvero si può pensare che si sia comportato così anche con Andres Iniesta al Barcellona? Mi sono chiesto se fosse dovuto al colore della mia pelle… So di non essere l’unico ad essermi posto questa domanda. Ad esempio qualche giocatore del Barcellona si è chiesto lo stesso. Forse noi africani non siamo trattati da alcuni allo stesso modo degli altri. Guardiola finge di non avere problemi con gli africani perché è troppo intelligente per farsi intrappolare. Nn lo ammetterà mai, ma il giorno in cui allenerà una squadra nella quale ci sono cinque africani non naturalizzati gli manderò una torta”.

