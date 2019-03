Manchester United, ecco i tempi di recupero per Alexis Sanchez

Era uscito dal campo dolorante nel secondo tempo del suo Manchester United contro il Southampton. Si temeva per i legamenti (anche mister Solskjaer era preoccupato), ora si può dire con certezza quando tornerà in campo: parliamo naturalmente di Alexis Sanchez, che dovrà restare ai box 6-8 settimane per una distensione del legamento mediale del ginocchio destro. A rivelarlo è stato il medico della Nazionale cilena Pedro Onate al quotidiano El Mercurio. Niente ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Psg, forse giocherà le ultime due di Premier con Huddersfield e Cardiff, a meno che i Red Devils andranno avanti in Champions e in Coppa d’Inghilterra.