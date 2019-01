Manchester United, la bella notizia: Ferguson in visita alla squadra

Il 2019 si pare con una bella notizia che arriva dall’Inghilterra. Sir Alex Ferguson, storico allenatore del Manchester United, è infatti tornato per la prima volta in visita al centro di allenamento della società inglese dopo la grave emorragia cerebrale che lo ha colpito lo scorso 5 maggio. “Sir Alex si è divertito“, ha detto l’attuale tecnico dei Red Devils Ole Gunnar Solskjaer secondo quanto riportato dalla Bbc, “e ha speso belle parole per noi. Ritrovarlo è stato bello. Lui sa bene che per questa squadra daremo tutto, fino all’ultimo secondo in cui saremo in questo club”.

Ferguson era stato invitato al centro di allenamento del Manchester già da José Mourinho, non potendo però raccogliere l’invito in quanto ancora impegnato nelle cure.