Manchester United, l’ex Rooney: “I giocatori devono temere e rispettare Solskjaer”

Sulla situazione complicata in casa Manchester United ha parlato il grande ex Wayne Rooney, che con la maglia dei Red Devils ha segnato più di tutti: 253 reti in 559 presenze ufficiali. Perché non prendere spunto da una bandiera del club per provare a ripartire? Ecco quanto ha raccontato in un’intervista l’attuale attaccante del DC United, in MLS: “Penso che i giocatori debbano temere qualcuno. Hanno bisogno di temere Ole Gunnar Solskjaer, hanno bisogno di temere Michael Carrick, hanno bisogno di rispettarli ma temerli anche. Quando Ole è entrato, ha fatto un lavoro fantastico e si vedeva che ai giocatori veniva dato quel po’ di libertà e si vedeva che lo amavano e si guadagnavano il diritto di vincere le partite con il modo in cui stavano giocando. Ma poi all’improvviso le ultime 7-8 gare sono costate a loro la stagione, forse alcuni giocatori hanno avvertito troppo le voci di mercato”.