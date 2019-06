Manchester United, logo con errore nello store di Pechino. E scatta l’ironia sui social

Il Manchester United sta attuando un progetto di espansione per tutto il continente asiatico per quanto riguarda la diffusione del proprio brand attraverso l’apertura di store ufficiali. Si tenterà entro il 2020 di raggiungere vari punti dell’Asia, ma una prima “anteprima” è già a disposizione dei fan a Pechino, dove però è stato commesso un errore piuttosto grave nell’insegna. Infatti, la riproduzione a caratteri cubitali del logo storico dello United situata sopra all’ingresso presenta al centro la tradizionale nave che, invece di navigare da destra verso sinistra, viaggia nella direzione opposta, e quindi da sinistra verso destra.

IRONIA SOCIAL – Sembra un piccolo dettaglio, ma quando si parla di storici stemmi di squadre di calcio famose in tutto il mondo ci si accorge in un battibaleno, e le reazioni ironiche sui social non sono affatto mancate: “È sintomatico del fatto che il club stia andando nella direzione sbagliata” facendo riferimento ai risultati negativi dell’ultima annata, con il sesto posto in Premier e dunque la mancata qualificazione alla Champions League. Un altro ha scritto: “Rappresenta l’impegno della società di andare alla disperata ricerca di una giusta direzione”.