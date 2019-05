Manchester United, Solskjaer: “Dal mercato servono prospetti, come al tempo CR7 e Ronney”

Mancata la qualificazione alla Champions League, il Manchester United non può che pensare già a come risollevarsi da tale situazione in vista del prossimo anno. Infatti, quasi tutte le domande sottoposte a mister Ole Gunnar Solskjaer alla vigilia dell’ultimo match di Premier contro il Cardiff riguardano il futuro e come colmare il gap con le altre big: “Se dovessimo gareggiare per il titolo, vorrebbe dire, onestamente parlando, che sarebbe per noi una stagione miracolosa. Questo perché al momento siamo indietro, sarebbe già importante arrivare a febbraio-marzo con distanze più ridotte. Mercato? Servono giocatori che vogliano restare qui per anni, non per forza già pronti. Anche Ronaldo e Rooney non lo erano quando arrivarono qui. Da prospetti sono diventati grandi stelle del calcio. Ander Herrera? Vedremo se giocherà con il Cardiff. Il suo futuro lo svelerà lui a fine campionato”.