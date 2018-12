Manchester United, Solskjaer: “Martial e De Gea? Convincerò a farli rinnovare”

L’arrivo di Ole Gunnar Solskjaer sembra aver dato una scossa al Manchester United, con i Red Devils in grado di ritrovare il sorriso. Tra i punti fermi del tecnico norvegese vi sono il portiere David de Gea e l’attaccante Anthony Martial, che hanno però entrambi il contratto in scadenza. E Solskjaer, nel corso di un’intervista rilasciata a Sky Sports, si è così espresso sulla questione: “Il club vuole che rinnovino, perché si tratta di due giocatori di grandissima qualità. Dipenderà da loro, ma quando sei al Manchester United è difficile trovare di meglio: sei nel posto migliore, nel più grande club del mondo. Io mi auspico di poter far sì che questi calciatori rimangano in questa società. Essere allo United è un’opportunità da sfruttare, da cogliere per diventare parte della storia”.