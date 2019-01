Manchester United, Solskjaer sulle orme di Ferguson

La cura Solskjaer sembra funzionare per il Manchester United. Con il norvegese in panchina i Red Devils hanno ottenuto quattro vittorie in quattro gare, cambiando decisamente ritmo rispetto alla gestione Mourinho. Ed uno dei segreti sembra essere nella ritrovata armonia all’interno della squadra, con i giocatori che hanno finalmente riacquisito serenità e tranquillità. Merito anche di Solskjaer, che punta molto sull’unità del gruppo a propria disposizione. E proprio per questo motivo, il tecnico ha stabilito che i giocatori, in occasione dei ritiri prima dei match in trasferta, passino più tempo insieme, non ritirandosi immediatamente nelle loro stanze dopo la cena come avveniva con Mourinho in panchina. Non solo, l’allenatore norvegese, secondo quanto riportato dal Sun, vorrebbe reintrodurre i famosi quiz notturni con i quali Sir Alex Ferguson cercava di aumentare il morale della squadra.

Insomma, un cambiamento radicale rispetto all’austerità richiesta da José Mourinho.