Maradona sconvolto dal titolo del docufilm in suo onore: “Non andate a vederlo!”

Diego Armando Maradona non era presente al Festival di Cannes in occasione della proiezione del docufilm realizzato in suo onore dal celebre regista Oscar Asif Kapadia. Il motivo? Non gli è piaciuto affatto il titolo che è stato scelto per la pellicola, che sarà disponibile sul grande schermo a partire dal 14 giugno. È stato scelto di nominarla in questo modo: “Diego Maradona: eroe, ribelle, truffatore, Dio“. La stella argentina ha rilasciato un’intervista a Univision in cui ha trattato il tema: “Ho giocato a calcio e quindi ho guadagnato tutti i miei soldi correndo dietro a una palla. Non ho affatto truffato nessuno, se hanno intitolato in quel modo per attirare il pubblico, credo si siano sbagliati di grosso. Se non mi piace il titolo, non mi piace nemmeno il film, per cui non andate a vederlo”.

Appare come un controsenso, eppure è andata davvero così: il Pibe de Oro, che per la realizzazione del film ha messo a disposizione centinaia di filmati inediti risalenti ai tempi del Napoli, ha bocciato il lavoro una volta scoperto il titolo.