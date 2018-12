Diego Armando Maradona non pensa di allenare più i Dorados de Sinaloa e ritiene conclusa la sua avventura dopo l’eliminazione dai playoff promozione. L’ex Pibe de Oro questo pomeriggio avrà un incontro con la dirigenza del Chivas per convincerli ad affidargli la panchina nel Clausura 2019 del MX League. Maradona nei prossimi giorni rescinderà il contratto con i Dorados e iniziare nuove sfide ma in prima divisione messicana. Lo riporta Record.com.