Marsiglia, Balotelli congeda Garcia: “Un onore giocare per te, sei un grande uomo”

È terminata ufficialmente oggi, mercoledì 22 maggio, l’avventura all’Olympique de Marsiglia dell’ex allenatore della Roma Rudi Garcia. Tanti i messaggi di ringraziamento per il lavoro svolto da parte del tecnico francese, uno fra questi da parte di Mario Balotelli, che è stato suo attaccante in questa stagione di Ligue 1 e di Europa League (resta l’ultima giornata di campionato da disputare). “Mister, grazie per questa possibilità breve ma intensa e bella! – ha scritto su Instagram Super Mario -. È stato un onore giocare per te! In bocca al lupo per il tuo futuro e chissà di poter essere un giorno ancora un tuo giocatore!

P.S.: sono felice di averti conosciuto come persona perché sei davvero un GRANDE UOMO prima che un grande allenatore”. Riempito di complimenti quindi Garcia, che ha scelto di sua spontanea volontà di chiudere il ciclo due anni e mezzo dopo l’arrivo sulla panchina del club francese.