Mata vince il “The Guardian Football of The Year”

“Sono lieto di accettare questo premio a nome di tutti noi che condividono la convinzione che il calcio può rendere il mondo un posto migliore”. Così Juan Mata commenta l’assegnazione del ‘The Guardian Footballer of The Year’ per il 2017. Un riconoscimento importante per lo spagnolo che arriva dopo quello di Fabio Pisacane. Il difensore del Cagliari, infatti, è stato il primo a vincere il premio del giornale inglese lo scorso anno. Lo spagnolo ha pensato di donare l’ 1% del suo stipendio mensile. L’idea è piaciuta così tanto anche ad altri calciatori che lo hanno seguito in questa iniziativa costituendo il Common Goal, l’ente che si occupa di destinare questo fondo agli enti di beneficenza del calcio.