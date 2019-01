Messico, il Veracruz non vuole Forlan perchè in campo non corre più

Robert Dante Siboldi, stratega del Veracruz, club messicano, ha escluso l’arrivo dell’attaccante uruguaiano Diego Forlan al momento. Tuttavia, ha sottolineato che potrebbe prenderlo in considerazione in seguito. “Una idea inizialmente l’avevamo sull’ex Inter, ma a causa delle condizioni in cui Diego si trova in questo momento, è praticamente impossibile per lui far parte del nostro club. In questo momento è escluso”, ha detto Siboldi che ha sottolineato come il calciatore ormai sia lento e corre poco. Forlan alla soglia dei 40 anni dopo aver giocato ad alto livello con l’ Atlético Madrid e con l’Inter, ha girovagato in campionati più o meno esotici senza grande importanza, come l’ Osaka Cerezo, la Mumbai City in India e il Kitchee Sports Club di Hong Kong.