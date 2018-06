MLS, l’ex Torino Martinez domina la classifica dei marcatori: record di triplette

Ci saremmo potuti aspettare Zlatan Ibrahimovic o Sebastian Giovinco, ma davvero in pochi avrebbero potuto prevedere Josef Martinez capocannoniere assoluto della MLS. L’ex attaccante del Torino, ora bomber dell’Atlanta United sta letteralmente dominando la classifica marcatori e trascinado la propria squadra in vetta al campionato.

NUMERI RECORD – Josef Martinez è rinato: 3 reti a Philadelphia, primo posto nella classifica dei bomber, e addirittura quinta tripletta in MLS come Serna e John. E, come se non bastasse, la sua Atlanta è capolista. L’ex meteora del Torino è ora capocannoniere assoluto della MLS, includendo sia Western che Eastern Conference. Lo era già, ma con le tre reti siglate ieri agli Union ha allungato a +3 su Bradley Wright-Phillips e Zardes. Atlanta lo ha riscattato a marzo dal Torino dopo averlo preso in prestito nel febbraio del 2017 e i numeri dicono che è stato un vero affare: 31 goal in 34 presenze in MLS e addirittura quinta tripletta dal suo approdo negli States. Eguagliato, come detto, il record di Stern John del 1998 e di Diego Serna del 2000, ma con diverse partite in meno e la possibilità di migliorare ancora.

FELICE – “Prima di tutto sono felice per la squadra, per essere riuscita a ottenere la vittoria: è la cosa più importante. Ovviamente sono felice anche per la tripletta. Adesso devo solo godermi questo momento, poi inizierò a prepararmi per la prossima partita”.

Che gol in MLS