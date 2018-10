Monaco, Thierry Henry sarà il nuovo allenatore

Manca solo l’ufficialità ma è questione di poco: Thierry Henry sarà il nuovo allenatore del Monaco. Lo riporta il quotidiano transalpino L’Equipe. L’ormai ex assistente di Roberto Martinez al Belgio, dopo due lunghi anni di attività darà l’addio alla nazionale dei Diavoli Rossi. L’ex campione del mondo prenderà il posto di Leonardo Jardim, esonerato a causa degli scarsi risultati ottenuti fino ad ora. Henry è atteso nel Principato di Monaco domani sabato 13 ottobre per la firma del contratto, che lo legherà ai colori biancorossi fino al 2021. Per l’ex nazionale francese questa sarà la prima esperienza come allenatore di un club.