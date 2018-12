Mondiale per club, l’Al-Ain elimina il River e in finale aspetta il Real Madrid

Grande sorpresa arriva dagli Emirati Arabi dove è in corso di svolgimento il Mondiale per club. L’Al-Ain, che partecipa esclusivamente perché è la squadra del paese ospitante, ha battuto il River Plate, fresco campione della Copa Libertadores, ai calci di rigore. Gli arabi si erano trovati sotto di 3 gol, prima della fantastica rimonta e il successivo trionfo ai calci di rigore. Il River si illude con Borrè (11′ e 16′) ma spreca dal dischetto con Martinez (69’), l’Al-Ain, nella competizione in quanto campione nazionale del paese ospitante, va in rete con Berg (3′) e Caio (51′) prima di esultare 5-4 ai calci di rigore. Nella sua storia, l’Al-Ain ha vinto 13 campionati (l’ultimo la scorsa stagione) e 7 coppe degli Emirati Arabi, ma il successo più prestigioso risale al 2003 quando il club alzò al cielo la Asian Champions League, unico club degli Emirati a riuscirci. Mercoledì l’altra semifinale tra il Real Madrid e i giapponesi del Kashima Antlers.