Mondiale per club, un super Bale trascina il Real in finale

Tre reti e pallone portato a casa. Gareth Bale è stato il protagonista indiscusso della sfida tra Real Madrid e Kashima Antlers, valevole per la semifinale del mondiale per club che si sta disputando negli Emirati Arabi e vinta per 3-1 dagli spagnoli. Il gallese è andato a segno al 44′, al 53′ e al 55′, rendendo inutile il gol della bandiera di Doi per i giapponesi, arrivato al minuto 78. Una partita senza storia, in cui è emersa l’enorme differenza di tasso tecnico tra le due formazioni. Adesso il Real, nella finale in programma sabato ad Abu Dhabi, troverà l’Al-Ain, che ieri ha clamorosamente eliminato ai calci di rigore il River Plate. Il pronostico penderà ovviamente tutto dalla parte dei madrileni, alla ricerca dell’ennesimo trofeo. E con un Bale così, tutto potrebbe essere ancora più facile.