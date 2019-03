Mourinho frena: “Non esiste alcun tipo di contatto fra me e il Real Madrid”

La stampa spagnola si divide in merito al Real Madrid, su cui prenderà il posto in panchina di Solari: alcuni hanno fatto il nome di Zinedine Zidane, altri soprattutto quello di José Mourinho. Quale ritorno sarebbe più certo? Ancora non si sa. “Non c’è alcun contatto fra me e il Real – ha dichiarato in modo seccato il tecnico portoghese al canale televisivo La Sexta -, sono orgoglioso che si faccia il mio nome ma al momento la squadra ha un allenatore. Le voci poi nel calcio sono all’ordine del giorno, non sono contento per l’eliminazione dalla Champions perché ero felice a suo tempo quando ero alla guida della squadra”.