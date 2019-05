Mourinho: “Io al Real Madrid? Basta parlare di cicli ipotetici, loro hanno già…”

Nell’ultimo periodo fioccano interviste rilasciate da José Mourinho, che senza panchina ha avuto modo di esprimere più liberamente opinioni su qualsiasi tema. Presente a Montecarlo per il Gran Premio di Monaco di Formula1, lo Special One è intervenuto anche se per poche dichiarazioni ai microfoni di Movistar+, parlando soprattutto del Real Madrid: “I blancos hanno di recente cambiato allenatore e sicuramente faranno altri cambiamenti importanti in estate, vivono di cicli come tutti i grandi club. Sono sicuro che in questa sessione di mercato arriveranno giocatori di un certo livello, non sbaglieranno un colpo. Io ritorno al Real Madrid? Eviterei di parlare di cicli ipotetici, come spesso accade. Ne hanno già aperto uno nuovo con un nuovo allenatore”. Come dargli torto: potrebbe mai ora il portoghese ritornare alle merengues che hanno appena scelto di affidarsi per la seconda volta a Zidane?