Mourinho: “Neymar il brasiliano più forte? Dimenticate Ronaldo e Rivaldo”

L’allenatore portoghese Jose Mourinho ha dichiarato di non considerare Neymar il migliore giocatore brasiliano di sempre. Secondo l’ex dell’Inter, ci sono diversi candidati per questo posto. “Neymar è un talento fantastico, nessuno può dubitarne: è venuto in Europa e ha vinto in fretta, ma penso che dimentichiamo i giocatori più importanti del mondo, come Ronaldo e Rivaldo, che sono venuti in Europa e sono stati fantastici, oltre ad aver avuto successo. Penso che Neymar si sia già affermato in Europa, ma deve ancora lottare per raggiungere gli stessi livelli dei due brasiliani e anche imporsi con la nazionale “, ha detto Mourinho.