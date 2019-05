Mourinho, stoccata a Klopp: “Se dovesse perdere la Champions anche quest’anno…”

Manca circa una settimana alla finale di Champions League che vedrà impegnate le due inglesi Tottenham e Liverpool. Mourinho ha parlato dell’evento a Sky Sports, stavolta lanciando una frecciatina nei confronti del tecnico dei Reds Jürgen Klopp: “Se riuscirà a vincere la coppa sarà un grandissimo traguardo per lui, ma se dovesse perdere ancora… sarebbe davvero dura, essendo la terza finale persa. Gli ultimi atti di queste competizioni non sono da giocare, ma da vincere. Tutti gli allenatori le preparano per ottenere il successo, ma ovviamente uno dei due perderà e non è facile da digerire”. Sulla possibilità che la coppa venga alzata al cielo dagli Spurs: “È una squadra che non vince titoli negli ultimi tempi, per cui trionfare in Champions sono convinto che significherebbe portare a casa altri trofei a livello nazionale”.

Si è espresso così invece in merito alla finale di Europa League fra altre due inglesi, Arsenal e Chelsea: “Cech è un vincente, vorrà battere i Blues anche se potrebbe rientrarci in estate in vesti dirigenziali. Credo che assisteremo all’ultima col Chelsea di Hazard, giocatore cruciale per le ultime annate del team. Vorrà vincere per poi iniziare l’avventura, si presume, al Real Madrid”.