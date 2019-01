Nasri, è la fine di un incubo: ufficiale il suo approdo al West Ham

È stato uno dei talenti francesi più promettenti degli ultimi anni, con colpi e giocate che solo i grandi campioni hanno nelle proprie corde. La sua stella ha brillato soprattutto con le maglie di Arsenal e Manchester City, prima di finire catapultato in una lenta parabola discendente. Stiamo parlando di Samir Nasri, che nella prima parte di questa stagione, dopo aver anche scontato una squalifica di alcuni mesi per essere stato trovato positivo a un controllo antidoping in seguito a un’autotrasfusione a scopo terapeutico, è rimasto svincolato. Soltanto da qualche settimana il centrocampista aveva iniziato ad allenarsi, in prova, al West Ham, club di Premier League. Provino pienamente superato, tanto che la società londinese ne ha annunciato il suo ufficiale ingaggio. “Il West Ham è una delle più grandi squadre di Londra, con una proprietà che vuole investire per costruire una buona squadra. Sono molto emozionato per questa nuova avventura: torno nel campionato più competitivo al mondo, in una squadra ambiziosa e con un allenatore come Manuel Pellegrini che conosco bene“, sono state le prime parole di Nasri, che ha firmato un contratto fino al termine della stagione con opzione per il rinnovo.