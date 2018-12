Neuer: “2018 duro per la Germania. Persa credibilità, ma adesso…”

Brutto momento per la Germania. La Nazionale del ct Loew, dopo la brutta figura del Mondiale di Russia e la retrocessione in Lega B della Nations League deve ripartire. Tra i protagonisti della squadra tedesca, c’è sicuramente il portiere del Bayern Monaco Manuel Neuer. Intervistato dalla Bild, il classe 1986 ha voluto dedicare un pensiero alla voglia della Mannschaft di ripartire a testa alta per i prossimi impegni.

IN SALITA – Parla con fiducia l’estremo difensore, che ha vissuto un’annata davvero particolare, complice anche un infortunio che avrebbe potuto fargli perdere il Mondiale e non solo. Neuer ha spiegato la voglia della Germania e dei suoi giocatori di ricominciare da zero, ammettendo di non aver fatto una bella figura nelle ultime uscite: “Ora c’è un nuovo spirito nella squadra, ma anche velocità e intelligenza in campo. Gli ingredienti sono buoni per un futuro pieno di successi. In questo 2018 abbiamo perso molto credito, le ultime sfide lo hanno dimostrato. Ma lasceremo questo momento difficile, l’entusiasmo c’è ed è fondamentale”.