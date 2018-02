Newcastle, dal calciomercato un nuovo “profeta”  

Nei momenti di difficoltà spesso ci si affida alla preghiera e il mondo del calcio non fa eccezione. Molti sono gli sportivi, calciatori e non, che prima di ogni partita si rivolgono all’aldilà attraverso svariati riti (ricordiamo Romeo Anconeitani, ex presidente del Pisa, che spargeva sale in campo per scacciare le “negatività”). Nonostante i numerosi rituali, il gesto più classico rimane il segno della croce. Il Newcastle, però, ha proprio esagerato: dopo Mohamed Diamé (Maometto), Christian Atsu (Cristiano), Isaac Hayden (Isacco) e Jesus Gamez (Gesù), il club si è rivolto nuovamente alle divinità ufficializzando l’acquisto di Islam Slimani. Nonostante la formazione di Rafa Benitez si trovi in zona retrocessione, a tre punti dall’ultima in classifica, grazie all’accrescimento dell’apporto religioso già esistente, sembra poter finalmente sperare in un vero e proprio “miracolo”: la salvezza.