Neymar, clamoroso: si fa male in amichevole e salta la Copa America

Non c’è pace per Neymar. L’attaccante del Psg e del Brasile, nell’occhio del ciclone per vicende extra campo, continua nel suo periodo nero. Dopo aver saltato gran parte della stagione col proprio club a causa della frattura del metatarso, adesso l’asso classe ’92 sarà costretto a rinunciare anche al fondamentale appuntamento della propria Nazionale, la Copa America.

Come riporta Marca, infatti, nel corso dell’amichevole dei verdeoro contro la formazione del Qatar, Neymar è uscito in stampelle a seguito di un contrastodi gioco con Assim Madibo, riportando una ricaduta allo stesso piede appena guarito. Per lui, si parla di distorsione alla caviglia con rottura del legamento che non gli farà prendere parte al torneo. Già dai primi soccorsi avvenuti in campo, al 20esimo di gioco, Rodrigo Lasmar medico della selezione brasiliana aveva lasciato intendere che si trattasse di qualcosa di piuttosto rilevante. Ecco, infatti, che al termine della gara, la stessa CBF, la Federazione Brasiliana ha dato l’annuncio: “Vista la gravità della lesione, Neymar non sarà in condizione di recuperare in tempo utile per la Copa America. Da questo pomeriggio, lo staff tecnico procederà a individuare il suo sostituto”.