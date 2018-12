Nizza, Balotelli sancisce l’addio: “Difficile giocare qui, non facciamo due passaggi di fila”

Il divorzio dal Nizza è ormai cosa certa. Mario Balotelli da tempo lancia segnali di addio dal club francese specie da quando sulla panchina del club rossonero è arrivato Patrick Vieira. Un confronto aspro fra i due che sfocia sempre sui social L’acceso dibattito, secondo i media francesi, è apparso in un video su Twitter, poi subito rimosso, al termine di una seduta di allenamento. “Non facciamo due passaggi di fila, è difficile giocare così – la critica di ‘Supermario’ -. Oggi mi sono arrivati solo quattro palloni buoni in venti minuti di lavoro. Voglio tornare a giocare in un top club”. Il classe ’90 quest’anno ha collezionato finora dieci presenze senza mai riuscire a segnare, mentre il Nizza è attualmente settimo in classifica con 25 punti.