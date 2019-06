Nuova avventura per Jorge Jesus: guiderà il Flamengo

Nuova avventura per Jorge Jesus. L’ex allenatore, fra le altre, di Braga, Benfica e Sporting Lisbona ha infatti firmato un contratto di un anno con il Flamengo. Ad ufficializzarlo è stato lo stesso club di Rio De Janeiro, che ha pubblicato le foto dell’incontro tra l’allenatore portoghese ed il presidente Rodolfo Landim, a Madrid per assistere alla finale di Champions League tra Tottenham e Liverpool, in programma questa sera alle 21 al Wanda Metropolitano.

Jorge Jesus è reduce dall’esperienza all’Al Hilal, formazione del massimo campionato dell’Arabia Saudita. Nella sua lunga carriera, anche la vittoria di una Coppa Intertoto Uefa con il Braga.