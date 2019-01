Nuova avventura per Riise: è il nuovo direttore sportivo del Birkirkara FC

In molti lo ricorderanno con le maglie di Roma e Liverpool. Il suo sinistro era micidiale e spesso, nonostante il ruolo di terzino, riusciva a fare male anche in zona gol. Adesso, John Arne Riise riparte e lo fa da Malta nelle vesti di dirigente del Birkirkara FC.

ANNUNCIO – Lontano dal campo, ma non troppo. Ecco che Riise riparte con il ruolo di direttore sportivo del club maltese. Il norvegese è stato ufficialmente presentato quest’oggi e lo stesso club ne ha dato l’annuncio. Dopo essersi ritirato nel 206, l’ex terzino riparte dunque dal Birkirkara FC ed è pronto a dare una mano per cambiare in meglio le sorti della società: “Sono orgoglioso, è una sfida che non vedo l’ora di iniziare ed è un altro passo verso l’obiettivo di diventare un manager. Le cose cambieranno in società e sono molto emozionato”, le sue prime parole da dirigente.