Olanda, Koeman esalta i suoi difensori: “Van Dijk può diventare il migliore del mondo. Su De Ligt…”

Ha rialzato le sorti di una storica Nazionale come l‘Olanda, Ronald Koeman, ct degli Oranje, punta in alto. Precisamente alle qualificazioni per Euro 2020. In una lunga intervista rilasciata al Telegraaf, il tecnico, che ha riportato in alto la squadra dopo il fallimento delle precedenti qualificazioni al Mondiale e all’Europeo, pensa in grande e per farlo avrà bisogno che i suoi attuali giocatori, alcuni molto giovani crescano e migliorino. Ma se questo dovesse accadere, il ct è sicuro che avrà a disposizione i migliori giocatori del panorama calcistico.

CRESCITA – “I nostri obiettivi? In primis l’obiettivo è la qualificazione a Euro 2020 e per farlo dovremo giocare come nella seconda metà del 2018”. Come detto, per fare questo, ci sarà bisogno dei giocatori che ultimamente si stanno rivelando davvero sorprendenti, su tutti i difensori. Nello specifico Koeman si è fermato a parlare del centrale del Liverpool Virgin Van Dijk: “Quando sono arrivato in Nazionale conoscevo Van Dijk. Aveva qualche problema di concentrazione. Ma ora, se migliora questo aspetto, penso possa diventare un campione, può davvero diventare il migliore al mondo”. Per quanto riguarda, invece, il giovanissimo centrale dell’Ajax De Ligt, in ottica mercato di Barcellona e Juventus: “Non conoscevo invece come persona De Ligt, ma devo dire che mi ha impressionato. Cercherò di seguire tutti i giocatori olandesi in giro per l’Europa. Perché, purtroppo, li rivedrò solamente a marzo 2019”.