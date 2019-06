Pallone d’Oro 2019, tra Messi e Ronaldo spunta un nome a sorpresa…ed è favorito

Dopo la sorpresa dello scorso anno, la lotta per l’assegnazione del Pallone d’Oro si fa più interessante che mai. Luka Modric è stato premiato con il trofeo nel 2018, e anche in questa stagione potrebbero non mancare i colpi di scena.

Se da una parte, Messi e Cristiano Ronaldo sembrano sempre al top, da non sottovalutare alcuni outsiders. Dal Liverpool campione d’Europa soprattutto.

Non stiamo parlando solo di Mané o Salah, infatti, come riporta Espn Uk su Instagram, secondo il calcolo delle odds, il centrale olandese Virgil van Dijk, è al momento il candidato numero uno per la vittoria del premio. Alle sue spalle, in ordine, Messi, Ronaldo, e appunto i due compagni di club.

Potrebbe diventare, a questo punto, decisiva la Nazionale. L’olandese sarà impegnato nella finale di Nations League contro il Portogallo di CR7. Mentre Messi sarà protagonista con l’Argentina in Copa America.