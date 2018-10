Palmeiras, Felipe Melo scherza: “Record di ammonizioni? Volevo essere come Ramos…”

Cattivo, ma solo agonisicamente parlando. Il cartellino giallo numero 23 in stagione lo conferma. Per l’ex Fiorentina, Juventus e Inter Felipe Melo record di ammonizioni con la maglia del Palmeiras. Un traguardo negativo, sul quale il centrocampista brasiliano ha voluto scherzare subito dopo la sfida vinta dai suoi contro il Cruzeiro. Ricordando il recente dato statistico sui cartellini gialli di Sergio Ramos, difensore del Real Madrid e della Spagna, che ha raggiunto il record di ammonizioni in Liga e Champions League, il centrocampista brasiliano ha dichiarato: “Volevo essere come Sergio Ramos. Ammonito, ammonito, ammonito e poi campione in Champions e campione del mondo. Questo era il mio obiettivo (ride, ndr). Accetto le critiche, le analizzo e cerco sempre di migliorarmi”.