Palmeiras, Gomez: “Milan? Non giocavo perché c’era Bonucci”

Se nella scorsa stagione Gustavo Gomez ha collezionato solamente una presenza in Europa League, la “colpa” è di Leonardo Bonucci.

A margine della conferenza stampa di presentazione come nuovo giocatore del Palmeiras, il difensore paraguaiano ha citato anche l’ex capitano del Milan che di recente è tornato alla Juventus:

“Nella prima stagione al Milan ho giocato diverse partite, mentre nella scorsa non ho avuto l’opportunità di scendere in campo come avrei voluto e questo perché nello stesso reparto c’erano giocatori importanti come Bonucci e altri di ottimo livello. Ora, però, sono molto felice di essere qui”.