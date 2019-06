Paraguay, arbitro squalificato 20 giornate: aveva convalidato un gol fantasma

Il 1° maggio, nel match inaugurale del campionato paraguaiano di Apertura fra Cerro Porteno e Sportivo San Lorenzo, l’arbitro Cristian Aquino fu pesantemente criticato per aver convalidato un gol del tutto “fantasma”, e quindi con il pallone che assolutamente non aveva varcato la linea di porta. La palla calciata dalla lunga distanza da parte di Sebastian Fernandez colpì la traversa e rimbalzò ben al di fuori dalla riga, ma Aquino ha deciso di assegnare il gol. A distanza di un mese e mezzo dall’evento, il duro verdetto per il direttore di gara: dovrà scontare ben 20 turni di squalifica, a partire dal prossimo torneo di Clausura. In aggiunta, 30 giornate di stop per il guardalinee che avrebbe dovuto aiutare l’arbitro nella decisione, 5 per l’assistente che stava dalla parte opposta e 20 per il Quarto Ufficiale. Tutti i componenti della quaterna arbitrale si sono scusati per l’errore con il Cerro Porteno.