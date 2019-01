Pepe, operazione nostalgia: vicino al ritorno al Porto

Nostalgia di casa per Pepe, esperto difensore svincolato dopo l’ultima esperienza in Turchia al Besiktas. Il 35enne, secondo quanto raccolto da Record, vorrebbe infatti tornare in Portogallo e, in particolare, al Porto, club nel quale ha militato dal 2004 al 2007 prima di approdare al Real Madrid. Ciò lo farebbe ricongiungere al suo ex compagno di squadra in Spagna Iker Casillas, al Porto dall’estate 2015.

Pepe, dopo aver risolto il suo contratto dal Besiktas lo scorso dicembre, ha ricevuto numerose offerte provenienti da diverse zone del mondo: dal Qatar, dall’Inghilterra e anche dal Brasile, con il Corinthians che si era fatto avanti nei confronti del difensore. Ma il giocatore avrebbe ormai deciso: nel suo futuro ci sarebbe spazio soltanto per il Portogallo. E per il Porto.