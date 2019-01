Pogba, la madre diventa ambasciatrice del calcio femminile in Guinea

Un altro Pogba nel mondo del calcio. Anzi, in questo caso il suo cognome è Moriba, ma è la madre del centrocampista francese del Manchester United. Infatti, secondo quanto riporta la BBC, Yeo Moriba è stata eletta dal presidente della Federazione Calcio della Guinea, come ambasciatrice per il calcio femminile.

ANNUNCIO – La Guinea Football Federation, la Feguifoot, ha nominato la madre del centrocampista del Manchester United Paul Pogba come ambasciatrice del calcio femminile. L’ufficialità è avvenuta in seguito ad un incontro con il presidente federale Mamadou Antonio Souare. Quest’ultimo spera che la Francia, Paul Pogba e i suoi fratelli, Florentin e Mathias nati in Guinea prima del trasferimento in Francia della madre, possano sostenerla nel suo nuovo ruolo ed essere da traino al movimento calcistico femminile della Guinea. Le prime parole della Moriba, nelle nuove vesti, sono state di grande gioia: “Sono orgogliosa di ciò che hanno fatto la Guinea Football Federation e il suo presidente”, ha detto al sito ufficiale della Federazione.