Porto, Casillas non alza bandiera bianca: “Non è tempo di dire basta”

Iker Casillas, portiere spagnolo vicino ai 40 anni, non vuole appendere gli scarpini al chiodo dopo lo spavento dei giorni scorsi per l’infarto al miocardio. L’ex Real Madrid, ma che attualmente indossa la maglia del Porto, avendo un altro anno di contratto con il club lusitano, ha fatto sapere che vuole continuare a giocare. Messaggio arrivato su Twitter: “Ci sarà un giorno in cui mi dovrò ritirare, lasciatemi annunciare questa notizia quando arriverà il momento. Calma per ora”: così, con un post sui suoi profili social, Iker Casillas respinge le voci di un suo ritiro, almeno per il momento. Il Porto, comunque sia, è pronto a offrire a Casillas un contratto da dirigente, ma come scritto sopra il portiere spagnolo, che ha vinto tre Champions League con il Real Madrid, non vuole lasciare il calcio giocato.