Porto, ecco la maglia della prossima stagione: svelato il kit per le sfide casalinghe

C’era grande attesa in Portogallo per la nuova maglia del Porto. Dopo l’annuncio nella giornata di ieri, ecco svelata finalmente la maglia che sarà indossata dai giocatori per le partite casalinghe della stagione 2019-2020.

In collaborazione con New Balance, il club portoghese ha svelato l’home kit per la prossima stagione. Attraverso i canali ufficiali ecco le immagini della divisa. Classico completo bianco e azzurro, con le iniziali del marchio sulla destra e lo stemma della società sulla sinistra. Lo sponsor Meo al centro del petto.

Come scrive il Porto su Twitter, la vendita delle maglie ufficiali inizierà domani, venerdì 7 giugno.