Premier League come la Uefa: aperta indagine sul Manchester City

La Premier League ha aperto un’indagine per stabilire se esistono irregolarità finanziarie commesse dal Manchester City. ma anche violazioni relative al trasferimento di giovani calciatori e il possesso dei loro diritti se appartengono a terzi. La notizia arriva il giorno dopo che la UEFA ha rivelato che stava esaminando la documentazione per valutare se il City ha infranto le regole del fair play finanziario. La Premier League ha precedentemente contattato il Manchester City per richiedere informazioni sulle recenti verifiche ed è in continuo dialogo con il club.