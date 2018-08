Premier League, esordio col botto di Sarri: il Chelsea piega in trasferta Huddersfield

Inizia nel migliore dei modi l’avventura in Inghilterra per il tecnico del Chelsea Maurizio Sarri. Un debutto in Premier League con una convincente vittoria sul terreno dell’Huddersfield col punteggio di 3-0 per l’ex Napoli. Reti nella prima frazione di gioco di Kanté e Jorginho (rigore concesso per fallo su Alonso). I padroni di casa hanno creato più di un grattacapo ai Blues soprattutto nel primo tempo ma la squadra di Sarri è stata fortunata in almeno due circostanze. Poi alla ricerca del pareggio l’Huddersfield, nella ripresa si è esposto al contropiede del Chelsea che ha trovato il gol con Pedro (assist del subentrato Hazard. Questi i risultati della prima giornata di Premier League: Manchester United-Leicester 2-1 (giocata ieri), Newcastle-Tottenham 1-2, Bournemouth-Cardiff City 2-0, Fulham-Crystal Palace 0-2, Huddersfield-Chelsea 0-3, Watford-Brighton 2-0. Alle 18.30 Wolves-Everton.